Порошенко подав до суду на Зеленського та організацію Бігуса

Колишній президент Петро Порошенко вирішив подати до суду на нинішнього главу держави Володимира Зеленського й організацію, яка оприлюднила так звані "плівки Медведчука", повідомляє УНИАН.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Захист експрезидента стверджує, що до "плівок" нібито причетний Офіс президента. Адвокати також заявляють, що відео з "плівками Медведчука" спрямовано виключно проти Порошенка.

Журналіста Дениса Бігуса у Порошенка звинуватили в тому, що він оприлюднив змонтовані аудіозаписи з нібито неправильним хронометражем. Захист Порошенка вимагає від журналістів оприлюднити усі записи "плівок Медведчука", яких, стверджують адвокати, "значно більше 36 годин".

"Тому ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до Президента Зеленського і Громадської організації "Том 14" з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді" , - написав Головань.

На таке рішення адвокатів Порошенка відреагував сам Бігус. На своїй сторінці у Facebook він наголосив на відсутності юридичної сторони в заявах команди експрезидента.

Окремо він пояснив, що його громадська організація "Том 14" не володіє записами чи плівками, їх власником є безпосередньо журналіст Денис Бігус.

"Наскільки мені, як керівнику громадської організації, відомо, усі записи, наявні у мене, як фізичної особи, викладені в ютубі згідно з обіцянкою Бігуса Д.С (це теж я)" , - додав журналіст.

Він також порадив адвокатам звернутися до СБУ й "попросити якісь записи у них".