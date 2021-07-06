Затриманому в Криму журналістові Єсипенку продовжили арешт

Українському журналісту, позаштатному кореспонденту "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку т.зв. райсуд у Сімферополі продовжив на пів року термін арешту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні підконтрольний Росії так званий райсуд у Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України Владислава Єсипенка. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити всіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України" , - написала Денісова.

Омбудсмен також просить міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, щоб не допустити порушень прав українця Єсипенка.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту приєднатися до України у вимозі до Росії звільнити українського журналіста Єсипенка.

Як повідомлялося, 10 березня в тимчасово окупованому Росією Криму затримали громадянина України Владислава Єсипенка. Позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" обвинувачують у незаконному виготовленні, переробці або ремонті вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу РФ) і незаконному виготовленні боєприпасів. 6 липня районний суд у Сімферополі почав розглядати справу Єсипенка по суті.