В Україні водії не можуть отримати пластикові права

Сервісні центри МВС, які займаються видачею українським автовласникам техпаспортів та водійських посвідчень, призупиняють надання цих послуг через брак пластикових бланків. Як добре відомо водіям, водійські посвідчення нового зразка виготовляють у вигляді невеликої пластикової карти з полікарбонату, на якій збережена необхідна інформація про власника. Саме дефіцит таких бланків спричинив ситуацію, коли водії будуть змушені платити штраф не через свою вину, повідомляє Обозреватель.

Про те, що через брак пластикових бланків зупинено видачу техпаспортів та водійських посвідчень, повідомили сервісні центри МВС у багатьох регіонах – Харківській﻿, Запорізькій﻿, Житомирській﻿ та в інших областях.

Оголошення на сайті сервісного центру у Житомирі. Джерело: zhi.hsc.gov.ua/

Оголошення на сайті сервісного центру у Запоріжжі. Джерело: http://zpr.hsc.gov.ua/

Оголошення на сайті сервісного центру у Харкові. Джерело: http://zpr.hsc.gov.ua/

Навіть Регіональний сервісний центр МВС у Києві попередив﻿, що "можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації / перереєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія". Причиною цього називають затримку у постачанні бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", який є монопольним виробником пластикових карт для національних водійських посвідчень.

оголошення Регіонального сервісного центру МВС у Києві. Джерело: http://kyiv.hsc.gov.ua/

Водночас цього року Верховна Рада збільшила штраф за відсутність водійських прав або їзду з недійсним посвідченням у 8 разів. Таким чином, через те, що водій не має можливості вчасно замінити водійське посвідчення, може поплатитися з вини "України" штрафом у 3400 гривень.

ВР збільшила штраф за відсутність водійських прав або їзду з недійсним посвідченням у 8 разів. Джерело: скриншот telegraf

Нагадаємо, в Україні змінили правила отримання водійських прав. До теоретичної частини іспиту додали нові запитання. Водночас багато студентів почали масово провалювати екзамен, тому що в білетах з’явилися питання з різних категорій.