Раді рекомендують змінити процедуру банкрутства в Україні на час карантину

В Україні планують змінити процедуру банкрутства на період карантину. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні законопроект №4220 авторства президента Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави ініціював зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантин затягується провадження у справах про банкрутство.

Тимчасово, на період дії карантину, збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції.

Документ уточнює порядок продовження судом строків:

проведення попереднього засідання суду у справах про банкрутство;

звернення у межах провадження про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником;

дії мораторію на задоволення вимог кредиторів;

оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону;

виконання плану санації чи реструктуризації боргів;

розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації та погашення боргів боржника.

Парламентарі подали до другого читання законопроекту 15 поправок, з яких пропонується врахувати три, а решту - відхилити.

"Комітет рекомендує Верховній раді за результатами розгляду законопроекту у другому читанні прийняти його в цілому" , - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу на початку червня.

Автор: Юлія Струк