Оголошено умови безкоштовного оновлення до Windows 11

Microsoft буде надавати безкоштовний доступ до Windows 11 протягом обмеженого часу. Про це повідомляється в блозі компанії, повідомляє Лента.Ру.

В оновлених рекомендаціях для користувачів фахівці корпорації повідомили, що для систем, які відповідають вимогам, немає конкретної дати обмеження для поновлення. Однак згідно з умовами, Microsoft залишає за собою право припинити безкоштовне розповсюдження Windows 11 через рік після запуску ОС.

Найімовірніше, корпорація може припинити широкомасштабне безкоштовне оновлення не раніше кінця 2022 року. Раніше представники компанії оголосили, що Microsoft почне поширювати операційну систему нового покоління серед звичайних користувачів в кінці року. При цьому про те, скільки буде коштувати платне оновлення до Windows 11 в майбутньому, не повідомляється.

Анонс Windows 11 відбувся в кінці червня. Операційна система отримала новий дизайн, змінене меню "Пуск", віджети, підтримку Android-додатків.