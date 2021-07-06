Зеленський обговорив із президентами Литви та Євроради концентрацію російських військ РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем актуальну безпекову ситуацію в регіоні, насамперед у контексті концентрації російських військ і озброєння уздовж українського державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час тристоронніх переговорів у Вільнюсі Зеленський подякував Литві та керівництву ЄС за позицію про неприйнятність відновлення діалогу ЄС-РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії РФ проти України.

Сторони обмінялися думками про важливість фіксації європейської перспективи України та подальшої підтримки цієї мети з боку Євросоюзу та держав-членів ЄС.

Президент України також поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.