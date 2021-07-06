Зеленський обговорив із президентами Литви та Євроради концентрацію російських військ РФ

Зеленський обговорив із президентами Литви та Євроради концентрацію російських військ РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем актуальну безпекову ситуацію в регіоні, насамперед у контексті концентрації російських військ і озброєння уздовж українського державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час тристоронніх переговорів у Вільнюсі Зеленський подякував Литві та керівництву ЄС за позицію про неприйнятність відновлення діалогу ЄС-РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії РФ проти України.

Сторони обмінялися думками про важливість фіксації європейської перспективи України та подальшої підтримки цієї мети з боку Євросоюзу та держав-членів ЄС.

Президент України також поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.

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