5 смачних рецептів соусів до м'яса приготованих вдома

Зібралися смажити м'ясо на природі, але не знаєте, які саме соуси приготувати до шашлику? 5 найпопулярніших соусів до м'яса, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Рецепти розраховані на великі компанії, повідомляє 24 Канал.

Всі соуси чудово підійдуть до будь-якого м'яса для шашлику: ніжної курятини, яловичини, свинини, індички чи баранини.

Дзадзики

Дзадзики – традиційний грецький соус приготований на йогурті та свіжих огірках. Він підійде до ніжного курячого шашлику та зуміє влучно підкреслити смак м'яса.

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 5 – 6

5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 126 ккал

Інгредієнти:

500 мл грецького йогурту;

2 свіжих огірки;

﻿ 3 – 4 зубчики часнику;

кріп на ваш смак;

дрібка солі;

﻿ чорний мелений перець на ваш смак.

Ретельно помийте огірки водою. Наріжте їх на дрібні кубики. У мисці з'єднайте грецький йогурт з огірками, посоліть та поперчіть на ваш смак. Почистіть часник від лушпиння та вичавіть його до соусу через прес. Дрібно наріжте кріп та додайте до соусу. Перемішайте дзадзики до однорідної консистенції та подавайте столу охолодженим. Смачного!

Гострий соус з черешні

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8

8 Калорійність на 100 грамів: 290 ккал

Інгредієнти:



400 г черешні;

60 цукру;

50 мл білого бальзамічного оцту;

5 г корені імбиру;

17 г свіжого перцю чилі;

2 дрібки меленої кориці;

чорний мелений перець на ваш смак;

дрібка солі;

1 ч. л. агар-агару;

25 мл води.

Ретельно помийте черешню водою, видаліть хвостики та кісточки. Перекладіть черешню в каструлю з товстим дном та засипте цукром. Відправте черешню та вогонь та доведіть до кипіння. Залийте гарячою водою агар-агар та залишіть набухати. Влийте до черешень оцет та варіть соус понад 10 хвилин, час від часу помішуючи. Почистіть від шкірки імбир. Натріть імбир на дрібній тертці та додайте до черешень. Перець чилі розріжте повздовж та видаліть насіння. Наріжте чилі кільцями та додайте до соусу. Висипте до соусу решту мелених спецій та перемішайте. Після закипання варіть соус ще 10 хвилин на маленькому вогні. Додайте до соусу набухлий агар-агар та перемішайте масу. Прокип'ятіть соус ще 5 хвилин при постійному помішуванні, щоб активізувався агар-агар. Готовий соус з черешень можна закрити в стерилізовані банки на зиму, а можна охолодити та подавати до столу. Смачного!

Медово-гірчичний соус

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 5 – 6

5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 180 ккал

Інгредієнти:

4 ст. л. меду;

2 ст. л. гірчиці в зернах;

1 ч. л. гострої гірчиці;

50 мл соєвого соусу;

1 ст. л. лимонного соку.

У соусниці з'єднайте прогрітий мед із зернами гірчиці. Додайте лимонного соку, соєвого соусу та міцної гірчиці. Ретельно перемішайте соус до м'яса ложкою та подавайте до столу. Смачного!

Гострий вірменський соус з томатами

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 10 – 12

10 – 12 Калорійність на 100 грамів: 124 ккал

Інгредієнти:



1 л банка томатів у своєму соку або 500 г консервованого пюре;

1 пучок кінзи;

1 склянка води;

1 головка часнику;

1 пучок базиліку;

1 ріпчаста цибулина;

дрібка солі;

чорний мелений перець на ваш смак.

Якщо ви обрали для соусу томати у власному соку – зніміть з них шкірки та перебийте у блендері в пюре. Якщо вже готове консервоване пюре – перелийте його в каструлю. Відправте томати в каструлі на вогонь та доведіть до кипіння на маленькому вогні. Дрібно наріжте зелень, цибулю – маленьким кубиком. Часник вичавіть через прес. Відправте підготовані овочі та зелень до томатів та варіть 5 хвилин. Додайте спецій до соусу та перемішайте. Охолодіть соус з томатів та подавайте до столу. Смачного!

Соус вінегрет

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 6

6 Калорійність на 100 грамів: 180 ккал

Інгредієнти:

60 мл білого бальзамічного оцту;

1 ст. л. гірчиці;

180 мл оливкової олії;

дрібка солі; – чорний мелений перець на ваш смак.