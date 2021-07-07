Перевірити автомобіль стане набагато простіше

VIN-коди зареєстрованих автомобілів стали доступні на єдиному державному вебпорталі – 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом з інформацією про унікальний номер автомобіля. Тепер перевірити авто стане набагато простіше, повідомляє Обозреватель.

Про це пише﻿ Міністерство цифрової трансформації на своєму сайті. Зазначається, що наразі доступна інформація про понад 820 тисяч авто, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року.

Незабаром з'явиться інформація про VIN-коди, починаючи з 2013 року, повідомив﻿ глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі

"Тепер перевірити авто на вторинному ринку стане простіше, і покупець точно знатиме, яку машину він купує. Власники СТО зможуть бути впевненими в тому, що не мають справи з викраденим автомобілем або завезеними в Україну нелегально і оформленими "за документами". А держава і бізнес зможуть якісніше формувати дорожню політику і проводити ефективний аналіз автомобільного ринку - виявляти тенденції "первинки" і "вторинки" , – зазначив міністр.

Наразі VIN-коди, як і інші відомості про автомобілі, можна звантажити лише у форматі CSV Zip. Але популярні сервіси перевірки автомобілів вже працюють над тим, щоб інтегрувати набір даних у свої системи, і цей процес займатиме лічені секунди, повідомили в міністерстві.

Зазначимо, що VIN-код – це унікальний номер автомобіля, що складається з 17 цифр, у комбінації яких зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. VIN-коди використовуються в усьому світі за єдиним стандартом.

За допомогою цього унікального номера можна ідентифікувати будь-яку машину у світі й отримати базову інформацію про неї. VIN-код не дасть шахраям використати підробні номери чи документи, адже завдяки йому можна перевірити справжність технічного паспорта.

А також VIN-код дозволяє дізнатися точну дату розмитнення авто та точну кількість попередніх власників автомобіля.