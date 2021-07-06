Лукашенко пригрозив Заходу закрити транзит через Білорусь

Лукашенко пригрозив Заходу закрити транзит через Білорусь

Олександр Лукашенко пригрозив закрити територію Білорусі для транзиту. Причиною тому стала загроза введення нових санкцій Заходу, повідомляє УНІАН.

Річ у тім, що Мінськ дорікнули через невиконання положень Угоди про реадмісію, тобто відмову прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з Договірних Сторін.

"Вони (країни Заходу - ред.) хочуть перетворити Білорусь на "відстійник": туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали й тут розміщували в "концтабори"... хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі та Росії.
Ще раз кажу: люди тікають від війни. Ми знаємо, що таке горе і що таке війна. Біжать туди, куди їх запросили. Європейський союз же їм пільги ввів відповідні - для тих, хто туди прибуває... Тому ви, будь ласка, з ними розбирайтеся самі й не вимагайте від нас більшого", - заявив Лукашенко.

При цьому він пригрозив заборонити транзит через країну, якщо захід буде нагнітати обстановку проти Білорусі новими санкціями.

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