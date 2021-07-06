Лукашенко пригрозив Заходу закрити транзит через Білорусь

Олександр Лукашенко пригрозив закрити територію Білорусі для транзиту. Причиною тому стала загроза введення нових санкцій Заходу, повідомляє УНІАН.

Річ у тім, що Мінськ дорікнули через невиконання положень Угоди про реадмісію, тобто відмову прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з Договірних Сторін.

"Вони (країни Заходу - ред.) хочуть перетворити Білорусь на "відстійник": туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали й тут розміщували в "концтабори"... хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі та Росії.

Ще раз кажу: люди тікають від війни. Ми знаємо, що таке горе і що таке війна. Біжать туди, куди їх запросили. Європейський союз же їм пільги ввів відповідні - для тих, хто туди прибуває... Тому ви, будь ласка, з ними розбирайтеся самі й не вимагайте від нас більшого" , - заявив Лукашенко.

При цьому він пригрозив заборонити транзит через країну, якщо захід буде нагнітати обстановку проти Білорусі новими санкціями.