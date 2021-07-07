Легендарний екс-легіонер "Металіста" завершив кар'єру
Сенегальський захисник Папа Гуйє прийняв рішення завершити ігрову кар'єру в 37-річному віці, повідомляє УНИАН.
Про це пише meta-ratings.com.ua.
Джерело зазначає, що з великою часткою ймовірності Гуйє залишиться в харківському "Металісті" та буде працювати в менеджменті клубу.
Останнім часом Гуйє виступав за "Метал", який нещодавно був перейменований в "Металіст".
Папа Гуйє: кар'єра
- Сенегалець починав кар'єру у себе на батьківщині в клубі "Дуан", після чого перебрався в луцьку "Волинь".
- У 2006 році він перейшов до харківського "Металіста" і став легендою цього клубу, виступаючи за харків'ян до 2015 року. З "Металістом" Гуйє ставав віце-чемпіоном України та семиразовим бронзовим призером.
- Потім він пограв за "Дніпро", з яким дійшов до фіналу Ліги Європи, російський "Ростов", казахстанський "Актобе", після чого повернувся в Україну і виступав за "Карпати", "Дніпро-1" та "Метал".
- В один час ходили розмови про те, що Гуйє може почати виступи за збірну України, але в підсумку він дебютував за команду Сенегалу і провів за неї 5 матчів.
- Сам Гуйє в інтерв'ю називав Україну своїм "другим домом".