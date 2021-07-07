Легендарний екс-легіонер "Металіста" завершив кар'єру

Сенегальський захисник Папа Гуйє прийняв рішення завершити ігрову кар'єру в 37-річному віці, повідомляє УНИАН.

Про це пише meta-ratings.com.ua﻿.

Джерело зазначає, що з великою часткою ймовірності Гуйє залишиться в харківському "Металісті" та буде працювати в менеджменті клубу.

Останнім часом Гуйє виступав за "Метал", який нещодавно був перейменований в "Металіст".

Папа Гуйє: кар'єра