Азербайджан заявив про поранення військового вірменськими солдатами

Азербайджан заявив про поранення свого військовослужбовця поблизу села Аліагали в Агдамському районі. Азербайджан стверджує, що військовий отримав поранення в результаті нападу вірменських збройних груп, повідомляє РБК-Украина.

Зазначається, що обстріл азербайджанських військових стався у районі, де розміщені російські миротворчі війська.

"В результаті обстрілу поранено військовослужбовця азербайджанської армії старшого гизиря Дадашова Сакіта Ахлімана, який був залучений до робіт з благоустрою доріг" , - заявили в Міноборони Азербайджану.

Пораненому надали медичну допомогу та евакуювали до військового госпіталя.

"Командування російських миротворчих сил і турецько-російський спільний моніторинговий центр були проінформовані з метою проведення розслідування інциденту" , - додали в міністерстві.

Автор: Дмитро Левицький