ФСБ РФ затримала консула Естонії в Санкт-Петербурзі
ФСБ РФ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте під час спроби отримати інформацію закритого характеру від громадянина РФ.
"Федеральна служба безпеки РФ у Санкт-Петербурзі затримала на місці злочину під час отримання від російського громадянина матеріалів закритого характеру естонського дипломата - консула генерального консульства Естонської Республіки в Санкт-Петербурзі Марта Лятте", - заявили у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.
"Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації. До іноземного дипломата буде застосовано заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.