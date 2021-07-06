ФСБ РФ затримала консула Естонії в Санкт-Петербурзі

ФСБ РФ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте під час спроби отримати інформацію закритого характеру від громадянина РФ.

"Федеральна служба безпеки РФ у Санкт-Петербурзі затримала на місці злочину під час отримання від російського громадянина матеріалів закритого характеру естонського дипломата - консула генерального консульства Естонської Республіки в Санкт-Петербурзі Марта Лятте" , - заявили у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.