У Лукашенка вирішили істотно скоротити посольство Литви
Білоруський режим вирішив скоротити до мінімуму дипломатичне представництво Литви в Білорусі, повідомивши про це тимчасово повірену Асті Андіяускені, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.
Причиною цього рішення, як пояснюють у Мінську, стало те, що Литва надала офіційний дипломатичний статус офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.
"Вищезазначене рішення Литви продовжує серію зроблених останнім часом офіційним Вільнюсом безглуздих і відверто ворожих кроків, прямо суперечать духу і рівню добросусідських відносин і підривають двостороннє співробітництво", — заявили в МЗС Білорусі.
Як наголосили в білоруському міністерстві, санкції щодо литовського посольства будуть зняті після того, як Вільнюс скасує свої "недружні ініціативи, що розпалюють конфронтацію у відносинах з Білоруссю".