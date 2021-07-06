У Лукашенка вирішили істотно скоротити посольство Литви

Білоруський режим вирішив скоротити до мінімуму дипломатичне представництво Литви в Білорусі, повідомивши про це тимчасово повірену Асті Андіяускені, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

Причиною цього рішення, як пояснюють у Мінську, стало те, що Литва надала офіційний дипломатичний статус офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.

"Вищезазначене рішення Литви продовжує серію зроблених останнім часом офіційним Вільнюсом безглуздих і відверто ворожих кроків, прямо суперечать духу і рівню добросусідських відносин і підривають двостороннє співробітництво" , — заявили в МЗС Білорусі.

Як наголосили в білоруському міністерстві, санкції щодо литовського посольства будуть зняті після того, як Вільнюс скасує свої "недружні ініціативи, що розпалюють конфронтацію у відносинах з Білоруссю".