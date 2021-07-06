США на 90% завершили виведення своїх військ з Афганістану

Сполучені Штати більш ніж на 90% вивели свої війська з Афганістану. Сім об'єктів були передані Міністерству оборони Афганістану, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Процес виведення військ триває. Згідно з оцінкою Центрального командування, процес виведення завершено більш ніж на 90%" , - говориться в повідомленні.

У відомстві додали, що США вивезли з Афганістану матеріали, яких в еквіваленті було приблизно 984 літаки C-17. Водночас більше 17 тисяч одиниць обладнання передали для утилізації Агентству логістики Міністерства оборони.