США на 90% завершили виведення своїх військ з Афганістану
Сполучені Штати більш ніж на 90% вивели свої війська з Афганістану. Сім об'єктів були передані Міністерству оборони Афганістану, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться у повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
"Процес виведення військ триває. Згідно з оцінкою Центрального командування, процес виведення завершено більш ніж на 90%", - говориться в повідомленні.
У відомстві додали, що США вивезли з Афганістану матеріали, яких в еквіваленті було приблизно 984 літаки C-17. Водночас більше 17 тисяч одиниць обладнання передали для утилізації Агентству логістики Міністерства оборони.
"Велика частина цього обладнання не є оборонними засобами, його не вважають основним обладнанням", - відзначили в CENTCOM.