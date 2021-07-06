Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок на міжбанківському валютному ринку відновилася повноцінна торгівля безготівковим доларом. При цьому попит на нього протягом торгової сесії часто перевищував пропозицію.

Після вчорашнього дня, коли на міжбанківському валютному ринку операції проводились з розрахунками завтрашнім числом, залишилося багато охочих купити валюту в «нормальному режимі». Покупці розраховували, що зниження котирувань сьогодні продовжиться, і частково вони вгадали. Котирування дійсно опустилися до 27,22 гривень на покупку і 27,245 гривень на продажу. Нижче піти не вдалося: на цьому рівні виявилося стільки охочих купити подешевшала валюту, що вгору пішли ще швидше, ніж до цього знижувалися. Після обідньої перерви повернулися до рівня 27,30 гривень, а незадовго до закриття торгів - піднялися вище.

Національний банк сьогодні в торгах участі не брав: покупців вистачало і без нього. Закрили торги вівторка на 0,5 копійки і на купівлі, і на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів:

Стартові котирування - 27,25/27,35 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися вже, ніж вчора: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода за ціною 27,284 гривень пройшла о 09:25. Спочатку продавців було приблизно у 2 рази більше, ніж покупців, і котирування відреагували зниженням. До 10:40 вони опустилися до денних мінімумів - 27,22 гривень на покупку і 27,245 гривень на продажу. На цьому рівні прокинувся попит: покупці спочатку розкупили всі дешевші пропозиції від продавців, а потім почали самі виставляти заявки на купівлю.

Торгівля спочатку перемістилася в діапазон 27,24-27,27 гривень, потім - 27,27-27,29 гривень, а приблизно за годину до кінця торгів угоди йшли вже по 27,29-27,30 гривень. Закрили торги на денних максимумах.

Котирування закриття - 27,30/27,325 (покупка/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 73,5 млн у порівнянні з понеділком і склав 168,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2382 гривень. Офіційний курс долара на 7 липня встановлено на позначці 27,2497 гривень за долар, зниження на 4,07 копійки.

Офіційний курс євро на 7 липня встановлено на позначці 32,2623 гривні за євро, зниження на 11,09 копійок. На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1815. Сьогодні євро впав до тримісячного мінімуму проти долара після публікації даних з Німеччини і досяг позначки 1,1806 долара. Настрої інвесторів в Німеччині, найбільшій економіці єврозони, різко впали в липні, повідомив інститут економічних досліджень ZEW, в той час, як замовлення на товари німецького виробництва показали найбільш різкий спад в травні з моменту першого карантину у 2020 році.

Світові ціни на нафту сьогодні знизилися більше, ніж на 3%. На падіння цін на нафту і різке зростання американського долара у світі відреагував російський рубль, за кілька годин опустився з 73,40 до 74,80 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,38-74,50 рубля за долар. У Києві готівковий рубль ще не встиг відреагувати на різке падіння: сьогодні його, як і перед цим, продавали за ціною від 3,72 до 3,75 гривень за 10 рублів, невеликі суми можна було купити по 3,70 гривні за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Проведений сьогодні аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП показав досить скромні результати: всього інвестори придбали цінних паперів на суму трохи понад 3 млрд гривень. Завтра покупці ОВДП повинні будуть внести за них оплату. Крім того, завтра заплановано велике погашення ОВДП на загальну суму близько 8,2 млрд гривень. Навіть частина цієї суми, якщо вона виявиться на валютному ринку, здатна викликати серйозний стрибок долара вгору.

Різке зміцнення долара у світі може призвести до підвищеного попиту на валюту на міжбанківському валютному ринку, тому завтра з ранку котирування можуть продовжити зростання. Якщо він буде занадто сильним, Національний банк вийде «гасити пожежу» інтервенцією на продаж валюти.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва сьогодні вдень опускався до 27,19-27,20 гривень, але потім цінник на готівкового американця поповз вгору і до вечора зріс до 27,25-27,27 гривень. За такою ціною його почнуть продавати та завтра вранці. Далі все буде залежати від ситуації на міжбанку. Є підстави припустити, що завтра готівковий долар продовжить зростати.

Готівковий євро відреагував на зниження на FOREX і до вечора вівторка подешевшав до 32,28-32,30 гривень. За 32,30-32,32 гривні його почнуть продавати завтра вранці. У разі ж, якщо долар на міжбанку піде вгору і потягне за собою готівковий долар, піде вгору і готівковий євро. Точно так же він буде реагувати на ситуацію на FOREX: при перших ознаках навіть не розвороту, а лише зупинки падіння євро тут же піде вгору.

Готівковий російський рубль завтра вранці має всі шанси подешевшати: його будуть продавати в основному по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів, з'являться пропозиції сум і за дешевшими цінами. Далі все буде залежати від того, чи не почне падати гривня. У будь-якому випадку дешевше 3,68-3,69 гривень рубль продавати завтра ще не будуть.