Українські фермери змушені знищувати урожай черешні

Фермери в Запорізькій області змушені знищувати урожай черешні та викорчовувати плодові дерева. Причиною стали важкі погодні умови та економічний фактор, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла фермерка, орендарка саду в Запорізькій області Галина Дрюцька.

"Територія мого саду – 112 гектарів, з яких 50 гектарів я просто була змушена знищити, викорчувати, перепрофілювати тільки з тієї причини, що неможливо було збути, реалізувати продукцію" , – повідомила вона.

За словами підприємиці, поточного сезону склалися несприятливі умови – і погодні, і ринкові.

"Основна проблема цього року – погані погодні умови. З 30 днів для збору врожаю без дощу були тільки 3 дні. А це погана якість черешні, гниль, незважаючи на неодноразові обробки" , – пояснила вона.

Ще одна велика проблема фермерів – перенасиченість ринку.

"На ринках щодня 150 тонн черешні, Україна таку кількість не з'їдає".

У цьому контексті Дрюцька розповіла, що в розпал сезону черешні в Україні продовжують імпортувати цю ягоду з інших країн.

"Мене дуже дивує і обурює політика нашої держави. В Україні вирощується величезна кількість черешні, але коли ми приїжджаємо до Харкова, то бачимо черешню з Узбекистану, з Придністров'я, з Казахстану, яка просто заповнює ринки. Нам свою дівати нікуди, а тут у нас ще й іноземна черешня" , – обурилася фермерка.

У цьому контексті вона додала, що для українських аграріїв зарубіжні ринки закриті.

Фермерка заявила, що уряду варто було б закривати імпорт сезонних ягід, коли їхній сезон розпочинається в Україні.