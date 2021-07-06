Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України

Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
Фото: ukrinform.ua

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі". Вчинки Російської Федерації становлять загрозу не лише безпеці України, але і Європі, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначає МЗС України, схвалення резолюції підтверджує єдність міжнародної спільноти в засудженні військової агресії з боку Російської Федерації проти України.

"Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці", - відзначає міністерство.

Парламентська асамблея ОБСЄ, зі свого боку, закликає Росію:

  • негайно припинити окупацію Криму;
  • вивести з території півострова війська, зброю, техніку;
  • припинити компанії з призову;
  • зняти обмеження з судноплавства на території Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки;
"Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ", - зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Автор: Сергій Пишкін

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