Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі". Вчинки Російської Федерації становлять загрозу не лише безпеці України, але і Європі, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначає МЗС України, схвалення резолюції підтверджує єдність міжнародної спільноти в засудженні військової агресії з боку Російської Федерації проти України.

"Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці" , - відзначає міністерство.

Парламентська асамблея ОБСЄ, зі свого боку, закликає Росію:

негайно припинити окупацію Криму;

вивести з території півострова війська, зброю, техніку;

припинити компанії з призову;

зняти обмеження з судноплавства на території Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки;

"Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ" , - зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Автор: Сергій Пишкін