Протестуюча намагалася загасити олімпійський вогонь (відео)

53-річна жінка з Японії була заарештована за стрілянину з водяного пістолета по олімпійському факелу під час естафети. Таким чином вона протестувала проти рішення про проведення Токійський ігор в умовах пандемії, повідомляє Обозреватель.

Інцидент стався в префектурі Ібаракі, приблизно в годині їзди на північний схід від Токіо.

У вірусному відео, розміщеному на YouTube, чутно, як жінка закликає погасити факел і кричить "кінець Олімпійських ігор", після чого стріляє водою в вогонь. Незабаром після цього її зупинив стюард. Факелоносець рушив далі.

Норіакі Нагацука, заступник начальника поліції міста Міто, сказав, що жінка була арештована за "умисне напад на бігуна і втручання в естафету".

"Не можна стріляти водою в людей без поважної причини. Вона явно не грала - це не дитячий вчинок" , – сказав Нагацука в інтерв'ю VICE World News.