Глава ВООЗ заявив про дуже небезпечну стадію пандемії коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що пандемія коронавірусу знаходиться на дуже небезпечній стадії, попри досягнуті світовою спільнотою зрушення в боротьбі з нею, повідомляє Лента.Ру.

При цьому глава ВООЗ підкреслив, що світова спільнота досягає прогресу в контролі над пандемією. У ситуації, що склалася "єдиним виходом" він вважає надання підтримки країнам у справедливому розподілі індивідуальних захисних засобів, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.

Також Гебреїсус нагадав, що на цей момент країни, що володіють інструментами боротьби з коронавірусом, перш за все вакцинами, пом'якшують обмеження, пов'язані з пандемією в своєму розпорядженні. Однак держави, які не мають доступ до достатніх поставок, стикаються з хвилями госпіталізації та смертності, додав він.