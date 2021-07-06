У Тернополі дитину вдарив струмом автомат з іграшками

У Тернополі восьмирічну дівчинку вдарило струмом на зупинці громадського транспорту в центрі міста, повідомляє Новое время.

За даними правоохоронців, на місці інциденту стояв автомат з іграшками і дитина підійшла до нього, щоб спробувати щось дістати. Коли дівчинка торкнулася "кран-машини", її вдарило струмом і відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками госпіталізували.

На місці події працювали поліцейські. При попередньому огляді виявили, що в автоматі було розбите скло. Працівники поліції встановили власника "кран-машини", пристрій вилучили і направили на експертизу.

Даний факт внесений до ЄРДР за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.