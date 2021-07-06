В Амстердамі стріляли в журналіста

У Амстердамі ввечері 6 липня стався збройний напад на кримінального журналіста Пітера де Вріса. Невідомий декілька разів вистрелив у журналіста з пістолета, повідомляє РБК-Україна.

"У Пітера де Вріса стріляли. Він доставлений в лікарню з важкими травмами. Детективи відкрили широкомасштабне розслідування" , - заявили поліцейські Амстердаму.

Водночас нідерландське видання NL Times повідомляє, що прозвучало щонайменше п'ять пострілів і журналіст отримав поранення в голову. Очевидець події, яка перебувала з пораненим журналістом до прибуття медиків, розповіла, що він був живий, коли його забрали в лікарню.

Інцидент стався близько 19:30 поблизу знімального майданчика телешоу RTL Boulevard, в якому сьогодні брав участь поранений журналіст. На сайті телешоу повідомили, що в Пітера де Вріса стріляли вже після того, як він залишив студію.

Автор: Дмитро Левицький