Російські навчання не завадили проведенню маневрів Sea Breeze - Пентагон

Російські військові, проводячи навчання у вівторок, не заважали навчанню Sea Breeze, в яких залучені кораблі країн НАТО і їх партнерів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ніяких перешкод у проведенні Sea Breeze не було" , - сказав він журналістам на брифінгу, відповідаючи на питання про те, чи завадили проведенню цих маневрів російські навчання з пуском ракет С-400.

"Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання Sea Breeze" , - додав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що Південний військовий округ провів в Краснодарському краї навчання з оборони об'єктів Чорноморського флоту з електронними пусками ракет систем ППО С-400 "Тріумф".

Маневри пройшли на тлі чорноморських навчань Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

"В ході тактико-спеціального навчання військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу, дислокованих в Краснодарському краї, провели навчання з відбиття масованого ракетного удару умовного противника" , - повідомив Чорноморський флот.

На навчаннях відпрацьовано прикриття критично важливих об'єктів Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника, сказали військові.

"Всього в заході взяли участь близько 100 військовослужбовців, і більше 30 одиниць військової і спеціальної техніки" , - йдеться в повідомленні Чорноморського флоту.

Очікується, що маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.

У них задіяно 32 бойових кораблі, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. В цілому беруть участь військові з 32 країн.

За повідомленням 6-го оперативного флоту США, в ході навчань відпрацьовуються бойові дії на морі, на суші і в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.