Данилов допустив закриття каналу "Інтер"
Пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем телеканал "Інтер" можуть закрити через запроваджені проти нього санкції РНБО, повідомляє УНИАН.
Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов в інтерв'ю Forbes.
"Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але ніякої вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося", - сказав секретар РНБО.
За даними Данілова, Фірташ у грудні 2014 року в розпал "Помаранчевої революції" отримав одне з родовищ титанової галузі.
"Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося. Використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб", - наголосив він.