Данилов допустив закриття каналу "Інтер"

Пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем телеканал "Інтер" можуть закрити через запроваджені проти нього санкції РНБО, повідомляє УНИАН.

Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов в інтерв'ю Forbes.

"Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але ніякої вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося" , - сказав секретар РНБО.

За даними Данілова, Фірташ у грудні 2014 року в розпал "Помаранчевої революції" отримав одне з родовищ титанової галузі.