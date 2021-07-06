Число жертв обвалення будинку в Маямі зросло до 32

Кількість жертв обвалення багатоповерхового житлового будинку в Маямі (Флорида, США) збільшилася до 32 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава з посиланням на USA TODAY. За її словами, було виявлено ще чотири тіла, в результаті чого кількість загиблих збільшилася до 32. З них 26 вже опізнані.

Ще 113 людей вважаються зниклими безвісти. Однак раніше було підтверджено, що на момент обвалення будинку в ньому перебувало близько 70 з них.

Відзначається, що рятувальна операція ускладниться через ураган "Ельза", який насувається на Майамі.