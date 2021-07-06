На кордоні затримали чоловіка з наркотиками в бороді

У Харківській області в міжнародному пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти наркотики у власній бороді, повідомляє Страна.ua.

За даними пресслужби Державної прикордонної служби України порушника з "травичкою" в бороді виявили серед пасажирів автобуса, який їхав до Російської Федерації.

"Під час оформлення транспортного засобу відбулося спрацьовування на громадянина України, 1989 року народження, натренованого на пошук наркотиків службового собаки прикордонників. Пасажира запросили до службового приміщення, де і вилучили з бороди згорток з декількома грамами сіро-зеленої речовини рослинного походження, найімовірніше - марихуани. Як пояснив чоловік, речовина він намагався перевезти для особистого користування" , - розповіли в прес-центрі.

Наразі прикордонники поінформували уповноважені органи, які повинні визначити чи є вилучена речовина наркотичною і прийняти відповідне правове рішення.