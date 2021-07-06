Данілов назвав умови для санкцій проти Порошенка

Рада національної безпеки та оборони може запровадити санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка, якщо буде доведено його злочинні дії, повідомляє УНІАН.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Для нас імʼя не має значення, мають значення дії. Якщо Петро Олексійович скоював дії не на користь держави, то ми маємо з цим розібратися. Всім зрозуміло, що трубопровід Віктора Медведчука "Самара - Західний напрям", яким постачається дизпаливо, це корупційна оборудка; це приплив російських грошей в українську політику; це відродження кума Володимира Путіна й надання йому бізнесових преференцій." , - сказав Данілов.

РНБО, за його словами, готує аналітику для президента, а не проводить розслідування.