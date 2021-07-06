Данілов назвав умови для санкцій проти Порошенка

Данілов назвав умови для санкцій проти Порошенка

Рада національної безпеки та оборони може запровадити санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка, якщо буде доведено його злочинні дії, повідомляє УНІАН.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Для нас імʼя не має значення, мають значення дії. Якщо Петро Олексійович скоював дії не на користь держави, то ми маємо з цим розібратися. Всім зрозуміло, що трубопровід Віктора Медведчука "Самара - Західний напрям", яким постачається дизпаливо, це корупційна оборудка; це приплив російських грошей в українську політику; це відродження кума Володимира Путіна й надання йому бізнесових преференцій.", - сказав Данілов.

РНБО, за його словами, готує аналітику для президента, а не проводить розслідування.

"Коли бачимо загрози національній безпеці, реагуємо й піднімаємо окремі відомства. Поки по відношенню до людини не прийнято рішення РНБО, жодного прізвища ви від нас не почуєте", - запевнив він.

Новини

analytics