У РФ визнали перевагу української збірної "за всіма показниками"

Відомий російський телекоментатор Геннадій Орлов не згоден з тезою, що збірній України на Євро-2020 просто пощастило. Журналіст визнав, що в порівнянні з його командою, українці виглядають набагато сильніше, повідомляє Обозреватель.

На думку Орлова, збірна Російської Федерації не може грати в сучасний футбол.

"Українці краще готові, вони можуть діяти різноманітніше, у них більше варіантів при ухваленнi рішень. Доводиться визнати, що збірна України сильнішими за збірну Росії. За всіма показниками" , – цитує журналіст СЕ.

Геннадій Орлов. Джерело: sportbox

Коментатор захоплюється командою Андрія Шевченка, зазначивши її сучасний стиль.

"Ви тільки подивіться, яке у них прагнення грати в пас. Навіть в найважчих ситуаціях захисники не вибивають аби куди, а намагаються зберегти м'яч. Мені здається, їх воротар жодного разу з ноги не виносив м'яч далеко. Вони весь час розігрували. Це і є сучасний футбол" , – сказав російський експерт.

Георгій Бущан

Орлов не розуміє, що йому його футболісти не можуть грати так як Україна чи Угорщина, згадавши при цьому матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 року.

"У 2018 року ми напружилися і отримали досить організовану команду. За рахунок цього пройшли іспанців. А зараз ми цього не побачили. І тренери шарахалися – кого ставити? Вони не були впевнені в своїх підопічних. Це передалося і футболістам" , – зазначив Орлов.

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На турнірі підопічні Андрія Шевченка виграли 2 матчі і програли 3.