В Японії жінка "гасила" олімпійський вогонь водяним пістолетом

В Японії заарештували жінку, яка вистрілила з водяного пістолета в олімпійський факел, протестуючи проти проведення Ігор під час пандемії, повідомляє УНІАН.

У вірусному відео, опублікованому на YouTube, 53-річна жінка закликає загасити факел і кричить "кінець Олімпіаді", а потім стріляє з водяного пістолета. Жінку зупинили, а факелоносець рушив далі.

Заступник начальника поліції міста Міто Норіакі Нагацука заявив, що порушницю заарештували за "навмисне націлювання на бігуна та втручання в ходу", пише Vice.