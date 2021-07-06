У Росії стрімко падає спроможність громадян

У Росії прискорилися темпи особистого банкрутства. Так, в першому півріччі 2021 року вдвічі більше громадян були визнані неспроможними, ніж за той же період попереднього року, повідомляє Лента.Ру.

За даними «Федресурса» РФ протягом шести місяців суди визнали банкрутами 88 тисяч росіян. Найбільше збанкрутілих фізичних осіб в Москві, Московській області, в першій п'ятірці також Краснодарський край, Самарська область і Санкт-Петербург.

Серед причин збільшення числа неплатників експерти називають пандемію коронавірусу, падіння доходів, зростання цін і недобросовісні житлові компанії. Крім того, за час викликаної COVID-19 кризи різко збільшилася закредитованість населення. Аналітики очікують, що до кінця року неспроможними будуть визнані у 2,3-2,4 рази більше громадян.