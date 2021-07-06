ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння

Федеральне бюро розслідувань США і Національне антикорупційне бюро України відновили меморандум про взаєморозуміння, повідомляє Ліга.net.

Підписаний документ дозволить продовжити співпрацю ФБР і НАБУ в справах, що стосуються обох країн, поінформувало в Twitter посольство США в Києві.

"Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними" , - йдеться в повідомленні.

Підписаний сьогодні меморандум про взаєморозуміння став продовженням співпраці, започаткованої у 2016 році, коли відомства домовилися про допомогу один одному.

Меморандум встановлює, що правоохоронні органи будуть паралельно проводити розслідування, пов'язані з міжнародним відмиванням коштів, міжнародними засобами повернення активів, хабарництвом і корупцією чиновників України.

Завдяки співпраці ФБР і НАБУ, співробітники управління спецоперацій Бюро мали можливість пройти навчання навичкам володіння зброєю в умовах фізичних і психологічних навантажень, швидкості та влучності стрільби, тактичної підготовки, ідентифікації реальної мети, визначення потенційної загрози, прийняттю грамотних тактичних рішень в стресових ситуаціях.