Під санкції РНБО потрапили 100 українців з "чорного" списку США

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввела в дію санкцій проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому Данілов пояснив, що "всього під санкціями США знаходяться 134 громадянина України. З них 130 знаходяться під обмежувальними заходами Міністерства фінансів США, а 4 під санкціями Державного департаменту США".

"На сьогоднішній день встановлено, що з 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну США, 127 - вони живі і здорові, 3 людини, на жаль, померли. Що стосується 127: щодо 100 РНБО вже ввів санкції. Щодо інших - ми зараз отримуємо відносну інформацію від наших партнерів, але ми спираємося не тільки на інформацію від партнерів. у нас дуже добре працюють наші служби" , - заявив Данілов в інтерв'ю" 24 канал "у вівторок, 6 липня.