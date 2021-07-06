У Дніпрі чоловік на машині тричі переїхав колишню

У передмісті Дніпра чоловік збив свою колишню дівчину на автомобілі. Закривавлена Славута протягла постраждалу близько 20 метрів, після чого ще двічі переїхала дівчину, повідомляє Факти.ICTV.

Жахливий інцидент стався у приватному секторі між вулицями Вологодська і Холодильна: це буквально за 100 метрів від нового житла жінки. За словами очевидців наїзду, водій навіть не намагався пригальмувати, а навпаки – тільки додав газу.

Після кривавого ДТП винуватець втік з місця події, а постраждалу жінку терміново госпіталізували. За словами медиків, їй чудом вдалося вижити.

"Є забій мозку важкого ступеня. Є перелом плечової кістки, розрив печінки, переломи ребер, пневмоторакс. Кілька годин паралельно тривали дві операції і наразі вона в реанімаційному відділенні. Жінка на штучній вентиляції легень, загроза життю зберігається" , – розповіли у лікарні.

Згідно з версією правоохоронців, таким страшним вчинком чоловік міг помститися своїй колишній за те, що днями вона його покинула.

Наразі пошуки зловмисника тривають, а от його розбиту та закривавлену Славуту знайшли в двох кварталах від місця ДТП. За словами знайомих і сусідів колишньої пари, чоловік був наркоманом із багаторічним стажем.

Правоохоронці розслідують потрійний наїзд на жінку як замах на вбивство. За скоєне її колишньому загрожує до 15 років позбавлення волі.