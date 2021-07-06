Кремлівські хакери зламали комітет партії республіканців США

Група хакерів, пов’язана із владою РФ, здійснила кібератаку і зламала сервери Національного комітету Республіканської партії США, повідомляє Факти.ICTV.

Дані про те, яку інформацію шукали хакери та чи вдалось їм її викрасти поки не розголошують. За інформацією Bloomberg, хакери були частиною групи, яка відома під назвами APT 29 та Cozy Bear, вона пов’язана із російською розвідкою.

У 2016 році цю групу звинувачували у кібератаці на Національний комітет Демократичної партії. Республіканці вже заявили, що повідомили про інцидент у Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішніх справ, які займатимуться розслідуванням.