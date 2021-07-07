Третина українців мають антитіла до COVID-19 - Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що кожен третій житель України має антитіла до коронавірусу, повідомляє Українська правда.

"Про це свідчать попередні дані дослідження, які проводить МОЗ, Центр громадського здоров'я, Всесвітній банк і Український інститут соціальних досліджень імені Яременко. Протягом липня група, в яку входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші - проводять опитування, другі - безкоштовне тестування на антитіла. Нині в дослідженні взяли участь близько 6 тис. осіб. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу ", - написав Радуцький в Facebook.

За словами Радуцького, на наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу - визначать, яким чином антитіла утворилися в організмах.