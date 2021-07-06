Вітчизняне автовиробництво за рік збільшилося у 2,4 рази

Протягом червня 2021 року в Україні було виготовлено 745 авто, що на 122% більше, ніж в червні минулого року, але на 26,7% менше, ніж в травні 2021 року, повідомляє Кореспондент.

За даними Асоціації автовиробників України в червні цього року було виготовлено 692 легкових автомобілі, що майже у 2,5 раза більше, ніж в червні 2020 року, але на 26,7% менше, ніж в травні 2021 року.

В Укравтопромі нагадують, що роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод - Єврокар. А Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року.

У червні в Україні також був виготовлений 51 автобус, що на один автобус більше, ніж в червні 2020 року, і на 2 автобуси менше, ніж в травні цього року. Також в червні в Україні було вироблено два комерційних авто, обидва на підприємстві Черкаський автобус.

Всього за перше півріччя 2021 року в Україні було вироблено 4540 одиниць автотранспортних засобів, у 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Було зібрано 4 230 легкових (на 163% більше), 17 комерційних автомобілів (на 29% менше), 293 автобуса (на 17% більше).