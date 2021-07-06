В Ірані вибухнув нафтопровід, є загиблі
Недалеко від іранського міста Дехлоран в провінції Ілам у вівторок, 6 липня, прогримів вибух на нафтопроводі Чешмех-йе Хош, загинули три людини, ще четверо - постраждали, повідомляє Кореспондент.
За інформацією видання Mehr News загиблі та поранені - місцеві робітники з Дехлоран. Під час вибуху трубопроводу персонал проводив його "інспектування".
Влада країни закликала керівництво національної нафтової компанії негайно провести розслідування інциденту, а також допомогти пораненим робітникам і сім'ям загиблих "полегшити їхні страждання".