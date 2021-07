Ученые изобрели "калькулятор смерти" для пенсионеров

Група дослідників з Канади створила «калькулятор смерті», який допоможе зрозуміти змінні потреби літніх людей у ​​догляді в міру того, як вони старіють і надасть прогноз про закінчення життєвого шляху. Результати дослідження опублікувало наукове видання Canadian Medical Association Journal, повідомляє Лента.Ру.

Розробка отримала назву Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT), що перекладається як «Оцінка ризику для підтримки: прогнози для літніх людей в спільноті». Інструмент, який пророкує смерть протягом 6 місяців, заснований на даних більш ніж 491 000 людей похилого віку, які користувалися послугами з догляду вдома протягом 6-річного періоду з 2007 по 2013 рік.

"Калькулятор RESPECT дозволяє сім'ям та їх близьким планувати. Наприклад, це може допомогти дітям спланувати, коли взяти відпустку з роботи, щоб побути з батьком, або вирішити, коли відправитися в останню сімейну відпустку разом" , - розповіла одна з авторів дослідження, доктор Емі Хсу.

Інструмент надає оцінки виживаності. Вчені виявили, що зниження здатності людини виконувати повсякденні дії, такі як дотримання гігієни, користування туалетом і пересування, були сильнішими сигналами про смерть в піврічній перспективі, ніж хвороби, які є у людини.

Доктор Пітер Танусепутро, лікар-науковець з лікарні Оттави зазначив, що калькулятор дозволить визначити необхідність паліативного лікування і поліпшення якості життя пацієнта. Він може використовуватися в системі охорони здоров'я і допомоги у себе вдома.