Названо три серйозні фінансові загрози для Британії

Великобританія зіткнулася з трьома катастрофічними ризиками для своїх фінансів, заявило місцеве Управління бюджетної відповідальності (Office for Budget Responsibility, OBR) - державний орган, відповідальний за незалежний аналіз цієї сфери, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Bloomberg, першою з загроз в OBR назвали потребу у фінансуванні державних витрат, пов'язаних з пандемією. Йдеться про суму більш ніж в 30 мільярдів фунтів, необхідної в найближчі три роки. В основному гроші потрібні на витрати в системі охорони здоров'я, включаючи фінансування програм вакцинації та тестування жителів на коронавірус. Фінансування також вимагають транспортна сфера та освіта, зазначили в OBR.

Наступний ризик пов'язаний з обіцянкою уряду щодо усунення чистих викидів в атмосферу до 2050 року. Його реалізація може призвести до зростання державного боргу в обсязі 21 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) протягом наступних 30 років, вважають фахівці. Частково витрати в цій сфері можна буде покрити шляхом податків на викиди вуглецю, але цього недостатньо. При цьому сам державний борг вже досяг майже 100 відсотків ВВП і сам по собі представляє третю загрозу для британських фінансів, вважають в OBR.

Величезний борг країни разом з потенційними проблемами у відновленні економіки вже дав експертам підстави прогнозувати Британії долю «зів'ялої імперії». Крім труднощів, пов'язаних з пандемією, країна стикається і з наслідками Brexit, який призвів до протистояння з Євросоюзом, в тому числі в торговельній сфері.