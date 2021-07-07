Знаменита українська тенісистка показала відверте фото

Знаменита українська тенісистка Марта Костюк справила незабутнє враження на своїх пiдписників в Instagram провокаційною фотографією з морського берега. 19-річна киянка під час свого відпочинку в Греції зняла верх купальника, вирішивши позасмагати топлес, повідомляє Обозреватель.

Щоб не шокувати шанувальників, спортсменка лягла на живіт, хитро посміхаючись в камеру.

"Спасибі за те, що ревнує" , – підписала кадр Костюк.

Кому було адресовано послання, залишилося невідомо.

Марта Костюк у Греції. Джерело: Instagram Марти Костюк

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Марта Костюк на відпочинку. Джерело: Instagram Марти Костюк

Марта Костюк після тренування. Джерело: Instagram Марти Костюк

Марта Костюк на селфі. Джерело: Instagram Марти Костюк

Марта Костюк у прозорому одязi. Джерело: Instagram Марти Костюк

Марта Костюк на корті. Джерело: Instagram Марти Костюк