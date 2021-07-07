Знаменита українська тенісистка показала відверте фото
Знаменита українська тенісистка Марта Костюк справила незабутнє враження на своїх пiдписників в Instagram провокаційною фотографією з морського берега. 19-річна киянка під час свого відпочинку в Греції зняла верх купальника, вирішивши позасмагати топлес, повідомляє Обозреватель.
Щоб не шокувати шанувальників, спортсменка лягла на живіт, хитро посміхаючись в камеру.
"Спасибі за те, що ревнує", – підписала кадр Костюк.
Кому було адресовано послання, залишилося невідомо.
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