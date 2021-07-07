Тарифи на електроенергію змінять

Кабінет міністрів уже в найближчі тижні перегляне тарифи на електроенергію для українців. Ціна зміниться з 1 серпня. Бідні (в розумінні уряду ті, хто витрачає до 100 кВт*год електроенергії на місяць) зможуть платити за старою ціною, а ось ті, хто користується великою кількістю електроприладів, змушені будуть платити на 40-50% більше, повідомляє Обозреватель.

Якими будуть нові тарифи?

"Розглядається варіант з введенням чотирьох тарифів, залежно від обсягів споживання" , – розповідає співрозмовник в уряді.

Зараз Міненерго рахує, як зробити так, щоб для великої кількості ціна на електроенергію не змінилася, але в загальному нові ціни на "ток" компенсували витрати на генерацію.

Отже, наразі обговорюють такий варіант:

Тим, хто витрачає до 100 кВт*год залишити тариф 1,68 грн. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко у своїй промові в парламенті говорив, що "проєкт нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу". Але зменшити вирішили не з чинного рівня, а відносно нової ціни. Тобто фактично ціна залишиться колишньою. До 100 кВт*год на місяць в Україні витрачають близько 41% сімей. Передусім це пенсіонери.

Діятимуть чотири тарифи. Перший до 100кВт*год, другий – від 100 до 300 кВт*год, третій – від 300 до 500 кВт*год і четвертий для тих, хто витрачає більш ніж 500 кВт*год електроенергії. Остання ціна буде більш як 3 грн за кожен кВт*год. Загалом, ті, хто витрачає багато струму, платитимуть за електроенергію на 40-50% вище. Водночас за перші 100 кВт*год ціна не зміниться ні для кого.

Загалом, ті, хто витрачає багато струму, платитимуть за електроенергію на 40-50% вище. Водночас за перші 100 кВт*год ціна не зміниться ні для кого. Розмір двох тарифів ще обговорюють. Завдання – коштом 60% українців, які витрачають багато струму, і невеликої кількості тих, хто споживає понад 500 кВт*год на місяць, збалансувати ситуацію на ринку електроенергії. Раніше розглядали варіант підвищити ціну в разі споживання від 100 кВт*год до 2,5 грн за кожен.

Як змінювався тариф на електроенергію. Джерело: OBOZREVATEL

Далеко не всі учасники ринку підтримують таку ідею. Наприклад, представник одного з постачальників електроенергії Олег Наумик впевнений: займатися соціальною політикою має відповідне міністерство – мовляв, тим, хто не може платити реальну вартість, можуть призначити субсидії.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості не повинно вирішувати питання соціального забезпечення, його основні завдання – енергоносії, енергоінфраструктура, енергобезпека й доступність" , – говорить експерт.

Водночас глава Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко ще до того, як стало відомо про ідею Кабміну, пропонував варіант із різними тарифами, залежно від обсягів споживання. І Попенко також упевнений, що тих, хто витрачає до 100 кВт*год, подорожчання не повинно зачепити.

Скільки коштує електроенергія?

Вартість "струму" складається з двох частин: витрати на генерацію та витрати на доставку. Так ось, тільки ціна доставки становить 1,51 грн. За чинного тарифу на компенсації витрат грошей практично не залишається. Навіть якби всі українці почали ретельно оплачувати комуналку і більше не було б боргів за "світло", цих грошей не вистачило б, щоб електростанції могли купувати паливо й виробляти "ток".

З урахуванням доставки, за даними Міненерго, найдорожча електроенергія в Івано-Франківській області. Якби місцеві жителі платили за реальною ціною, кожен кВт*год їм би обійшовся в 3,7 грн. І, наприклад, у разі споживання 150 кВт*год на місяць вони б замість 252 грн платили 555.

Загалом же собівартість становить близько 3,4-3,9 грн за кВт*год. І Міненерго має порахувати, як зробити так, щоб за рахунок підвищення ціни тільки для 60% збалансувати ринок електроенергії та не дозволити розоритися електростанціям.

Однозначно можна сказати одне: якщо нічого не змінити, постраждають усі українці. Борги на ринку ростуть, підприємства працюють на збиток. І якщо не піднімати ціни, латати дірки доведеться з бюджету – грошима всіх українських платників податків.