Австрійця вкусив пітон під час сидіння на унітазі

В Австрії 65-річний чоловік був укушений пітоном під час випорожнення в туалеті вранці. Розмір змії сягав 1,6 м і вона виповзла прямо з унітаза, повідомляє Обозреватель.

Як повідомило австрійське видання 9News, пітон утік від сусіда, що мешкає через дорогу. Домашній плазун спустився в каналізаційну трубу і поповз геть.

За розповіддю самого потерпілого, він, як завжди, піднявся о 6:00 ранку та вирушив до туалету. Під час сидіння на унітазі він відчув колючий укус в ділянці геніталій. Заглянувши вниз, він виявив сітчастого пітона-альбіноса.

Сама по собі рептилія суто декоративна і не є небезпечною для людини, але поліція закликала 26-річного власника змії все ж уважніше ставитися до її утримання і можливості втечі.

Змія поповзла від господаря через каналізацію. Джерело: 9news.com.au