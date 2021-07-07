Поліція 13 годин виманювала чоловіка, який зарізав помічницю по будинку

Поліцейські Дніпропетровської області затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві його помічниці по будинку, після 13-годинних переговорів, повідомляє Кореспондент.

Про вчинення злочину стало відомо 5 липня, після того, як господиня квартири, перебуваючи у від'їзді, попросила сестру перевірити житло, оскільки помічниця не виходила на зв'язок. Сестра і виявила тіло 57-річної жінки, передає пресслужба МВС у Facebook.

Поліцейські встановили, що до вбивства може бути причетний 62-річний господар будинку, який до цього поїхав кудись на машині. З'ясувавши місцезнаходження підозрюваного, правоохоронці вирушили за адресою.

Чоловік здався копам тільки після 13 годин переговорів - 6 липня близько 11 години. В ході обшуку в його помешканні виявили п'ять одиниць зареєстрованої зброї.

Як вдалося встановити, 5 липня між власником квартири та помічницею по дому виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки чоловік завдав жінці 11 ножових поранень в груди та спину, в результаті чого потерпіла померла на місці.

Зловмисник звинувачується в скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.155 КК). Йому загрожує від семи до 15 років в'язниці.