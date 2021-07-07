У Херсоні за кілька годин побудували церкву

Громада Православної церкви України в Херсоні за лічені години встановила церкву з пінопласту, повідомляє Кореспондент.

За інформацією пресслужби Херсонської єпархії ПЦУ зведення храму було реалізовано за сучасною технологією - зі спеціального пінопласту, який потім буде укріплений і покритий твердою цементною оболонкою.

В єпархії повідомили, що якщо в майбутньому технологія себе виправдає, то там, де цього вимагатимуть обставини на місцях, можна буде будувати "такі полегшені та дешевші храмові споруди".

Як зазначено, цю церкву звели виключно на пожертви небайдужих громадян. При цьому вартість будівництва не називається.