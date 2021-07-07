У Херсоні за кілька годин побудували церкву

У Херсоні за кілька годин побудували церкву

Громада Православної церкви України в Херсоні за лічені години встановила церкву з пінопласту, повідомляє Кореспондент.

За інформацією пресслужби Херсонської єпархії ПЦУ зведення храму було реалізовано за сучасною технологією - зі спеціального пінопласту, який потім буде укріплений і покритий твердою цементною оболонкою.

212315449_4718651834829736_5199600121809

В єпархії повідомили, що якщо в майбутньому технологія себе виправдає, то там, де цього вимагатимуть обставини на місцях, можна буде будувати "такі полегшені та дешевші храмові споруди".

211830422_4718650491496537_2590898653186

Як зазначено, цю церкву звели виключно на пожертви небайдужих громадян. При цьому вартість будівництва не називається.

Новини

analytics