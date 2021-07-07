ПриватБанк блокує депозити українців для перевірки

ПриватБанк блокує депозити своїх клієнтів і вимагає надати довідки про джерело походження коштів. А через те, що система працює автоматично, депозит може бути повторно заблоковано навіть після того, як клієнт підтвердив джерело доходів, повідомляє Обозреватель.

Про це на сайті "Мінфіну" написав клієнт банку. Так, при спробі зняти частину депозиту в банкоматі українець отримав повідомлення про те, що гроші заблоковано і потрібно підтвердити джерело походження коштів. Це сталося в межах фінансового моніторингу: банк повинен перевіряти, що клієнт законно заробив гроші і сплатив із них податки.

"Постояв 2,5 години в черзі, надав документи. На що почув: "а у нас немає електронного обігу, і принтер у нас поламано, роздрукувати не можемо". Пішов у копіцентр, роздрукував, відстояв ще 1,5 години в черзі при подачі документів, а оператор не може їх відсканувати" , – розповів клієнт банку.

Після того, як банк прийняв документи, кошти розблокували, але через якийсь час заново заблокували. "Приват" зажадав знову надати документи, які підтверджують джерело походження коштів.

Фінансовий моніторинг – один із методів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним способом, фінансуванню тероризму, а в українських реаліях – і ухилення від сплати податків. У межах фінмоніторингу всі банки зобов'язані сприяти тому, щоб виявляти надходження на рахунки коштів невідомого походження.