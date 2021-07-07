Пішов з життя екс-вокаліст групи Uriah Heep
У віці 74 років помер колишній вокаліст популярної британської рок-групи Uriah Heep Джон Лоутон, повідомляє Новое время.
Про смерть музиканта стало відомо 6 липня, але за даними групи Uriah Heep Лоутон помер 29 червня. Поховання співака пройде без репортерів. На нього будуть запрошені члени сім'ї та близькі друзі.
Група Uriah Heep з'явилася в 1969 році. Лоутон приєднався до музичного колективу в 1976 році. З ним Uriah Heep записала три студійні альбоми і один live-альбом. Вокаліст пішов з групи в 1979 році.