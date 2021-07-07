Пішов з життя екс-вокаліст групи Uriah Heep

У віці 74 років помер колишній вокаліст популярної британської рок-групи Uriah Heep Джон Лоутон, повідомляє Новое время.

Про смерть музиканта стало відомо 6 липня, але за даними групи Uriah Heep Лоутон помер 29 червня. Поховання співака пройде без репортерів. На нього будуть запрошені члени сім'ї та близькі друзі.

It is with deep regret that we share the devastating and tragic news of the sudden and totally unexpected passing of John Lawton on 29. June 2021.



John will be greatly missed.



A private funeral service to celebrate John's life will be held following his wishes.



RIP John Lawton pic.twitter.com/fUaWBa0Pec - Uriah Heep (@uriah_heep) July 6, 2 021

Група Uriah Heep з'явилася в 1969 році. Лоутон приєднався до музичного колективу в 1976 році. З ним Uriah Heep записала три студійні альбоми і один live-альбом. Вокаліст пішов з групи в 1979 році.