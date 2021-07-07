До Дня Незалежності запропонували амністувати в'язнів

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроєкт №5249 про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Таку рекомендацію дав правоохоронний комітет, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними інформаційного управління апарату ВР документ пропонує оголосити амністію і поширити її дію в першу чергу на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально: на неповнолітніх, жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю, осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, які досягли пенсійного віку, учасників бойових дій.

У законі прописані основні критерії для застосування амністії:

незначна суспільна небезпека діянь, які зробив засуджений;

об'єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік і т.д.), істотно знижують небезпеку цих осіб;

значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

Рішення про застосування або незастосування амністії суд буде приймати по кожній особі індивідуально.

"За повідомленням Мін'юсту в разі прийняття законопроекту попередньо підлягають звільненню 1046 чоловік, також 135 засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі та інші покарання, не пов'язані з позбавленням волі, буде скорочено наполовину невідбуту частину покарання" , - зазначено в повідомленні.

У комітеті відзначили, що прийняття закону дозволить зменшити витрати держави на утримання засуджених у виправних установах.