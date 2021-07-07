США повністю припиняють авіасполучення з Білоруссю

Міністерство транспорту США у вівторок, 6 липня, підготувало указ, що забороняє продаж авіаквитків на рейси в Білорусь і у зворотному напрямку, повідомляє Кореспондент.

"Негайно і до подальшого указу міністерства <...> забороняється продаж пасажирських авіаперевезень, включаючи виконувані різними компаніями авіаперевезення між США і Білоруссю" , - йдеться в документі.

Одночасно указом передбачено винятки для тих перельотів, які здійснюються "в національних інтересах США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки".

Таким чином, відомство завершило процедуру обмеження авіасполучення з Білоруссю, розпочату після перехоплення 23 травня владою республіки літака компанії Ryanair з пасажирами на борту.