Курс валют НБУ на 7 липня

Курс валют НБУ на 7 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 7 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 6 липня, знизився до рівня 27.25 за 1 долар.

Євро подешевшав на 11 коп до 32.26 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.71 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп до 37.79 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 9 коп до 29.52 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп до 7.18 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.249 700 --0.041
EUR євро 32.262 300 --0.111
RUB рубль 0.371 070 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 37.787 200 --0.017
CHF Швейцарський франк 29.521 400 --0.086
PLN польський злотий 7.178 000 --0.005

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