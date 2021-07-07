Курс валют НБУ на 7 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 7 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 6 липня, знизився до рівня 27.25 за 1 долар.
Євро подешевшав на 11 коп до 32.26 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.71 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп до 37.79 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 9 коп до 29.52 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп до 7.18 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.249 700
|EUR
|євро
|32.262 300
|RUB
|рубль
|0.371 070
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.787 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.521 400
|PLN
|польський злотий
|7.178 000