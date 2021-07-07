SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні
Авіакомпанія SkyUp в червні 2021 року виконала 1920 рейсів і перевезла 294,147 тис. пасажирів, повідомляє Сегодня.
Про це повідомила пресслужба авіакомпанії з посиланням на внутрішню статистику.
Так в червні SkyUp виконала такі рейси:
- 1030 чартерних;
- 870 регулярних;
- 20 позиційних (переліт літака з одного аеропорту в інший для виконання наступного рейсу).
Міжнародними напрямками подорожували 281 тис. пасажирів, внутрішніми – 13,1 тис., свідчать дані внутрішньої статистики компанії.
Крім того, пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 54,425 тонн вантажу.
Найбільш популярними напрямками серед пасажирів SkyUp в червні стали:
- Анталія (Туреччина);
- Тіват (Чорногорія);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
- Батумі (Грузія);
- Стамбул, Турція);
- Тирана (Албанія).
Карта польотів SkyUp поповнилася такими маршрутами:
- з Києва в Корфу, Родос, Іракліон і Салоніки, Дубровник, Пулу і Спліт;
- на Крит можна полетіти із Запоріжжя, Харкова і Одеси;
- з Одеси SkyUp літає і в Салоніки;
- з Києва – в Даламан;
- зі Львова – в Бодрум і Ель-Касім.