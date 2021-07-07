SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні

Авіакомпанія SkyUp в червні 2021 року виконала 1920 рейсів і перевезла 294,147 тис. пасажирів, повідомляє Сегодня.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії з посиланням на внутрішню статистику.

Так в червні SkyUp виконала такі рейси:

1030 чартерних;

870 регулярних;

20 позиційних (переліт літака з одного аеропорту в інший для виконання наступного рейсу).

Міжнародними напрямками подорожували 281 тис. пасажирів, внутрішніми – 13,1 тис., свідчать дані внутрішньої статистики компанії.

Крім того, пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 54,425 тонн вантажу.

Найбільш популярними напрямками серед пасажирів SkyUp в червні стали:

Анталія (Туреччина);

Тіват (Чорногорія);

Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Батумі (Грузія);

Стамбул, Турція);

Тирана (Албанія).

Карта польотів SkyUp поповнилася такими маршрутами: