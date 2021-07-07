SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні

SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні

Авіакомпанія SkyUp в червні 2021 року виконала 1920 рейсів і перевезла 294,147 тис. пасажирів, повідомляє Сегодня.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії з посиланням на внутрішню статистику.

Так в червні SkyUp виконала такі рейси:

  • 1030 чартерних;
  • 870 регулярних;
  • 20 позиційних (переліт літака з одного аеропорту в інший для виконання наступного рейсу).

Міжнародними напрямками подорожували 281 тис. пасажирів, внутрішніми – 13,1 тис., свідчать дані внутрішньої статистики компанії.

Крім того, пасажирськими рейсами авіакомпанія перевезла 54,425 тонн вантажу.

Найбільш популярними напрямками серед пасажирів SkyUp в червні стали:

  • Анталія (Туреччина);
  • Тіват (Чорногорія);
  • Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
  • Батумі (Грузія);
  • Стамбул, Турція);
  • Тирана (Албанія).

Карта польотів SkyUp поповнилася такими маршрутами:

  • з Києва в Корфу, Родос, Іракліон і Салоніки, Дубровник, Пулу і Спліт;
  • на Крит можна полетіти із Запоріжжя, Харкова і Одеси;
  • з Одеси SkyUp літає і в Салоніки;
  • з Києва – в Даламан;
  • зі Львова – в Бодрум і Ель-Касім.

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