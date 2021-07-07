Четверту хвилю COVID-19 в Європі визнали неминучою

Четверта хвиля коронавируса в Європі неминуча, її, ймовірно, слід очікувати восени, при цьому вона буде не такою сильною, як попередні, заявив професор імунології університету UCLouvain в Бельгії доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala), повідомляє РИА Новости.

Як зазначив професор, число випадків зараження суттєво зростає через штам коронавірусу "дельта", причому проти варіантів "дельта" і "дельта плюс" вакцини виявляються значно менш ефективні.

"Повернення епідемії може відбутися дуже швидко. У Франції, наприклад, число виявлених щодня нових випадків захворювання перестало знижуватися і знову трохи зросло. Воно становило 28 червня 509, але 3 липня вже знову було на рівні 3 тисяч" , - зазначив експерт.

"Боюся, що четверта хвиля неминуча. Ймовірно, восени, а не зараз" , - сказав Гала.

За його словами, необхідно більше даних про штам "дельта" і його передачу. Крім того, не слід випускати з уваги й аспект лікування коронавірусної інфекції. У зв'язку з цим він зазначив, що в Європі звучало багато критики на адресу протипаразитного препарату івермектіну, в той час, як на ранньому етапі це засіб може виявитися дуже ефективним.

"В остаточному підсумку ми досягнемо хорошого рівня колективного імунітету в Європі, навіть за умови, що занадто швидке скасування захисних заходів відкине нас назад" , - вважає професор.

Гала не виключив, що "ми наближаємося до ситуації, яку можна порівняти з ситуацією з грипом, коли щороку проводиться ревакцинація". Можна очікувати четверту хвилю коронавируса, "але набагато менш сильну, ніж попередні", підкреслив експерт.